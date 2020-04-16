Парламент зробив крок до посилення відповідальності за крадіжку кабелів телекоммереж

Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт №2654 про посилення захисту телекомунікаційних мереж.

Ухвалення законопроекту за основу підтримали 315 народних депутатів.

Також нардепи підтримали скорочення терміну подачі правок і пропозицій до другого читання.

Після прийняття закону в цілому, умисне пошкодження або руйнування телекоммереж, яке привело до припинення телекомуслуг буде каратися штрафом від 1 до 3 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від 1 до 3 років.

(Раніше - штраф був від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до 1 року, або обмеженням волі на строк до 2 років).

Ті ж дії вчинені групою осіб або повторно караються позбавленням волі на строк від 3 до 6 років. Якщо дії завдали особливо великих збитків, то термін збільшується до 6-10 років.

Якщо пошкодження не призвело до припинення надання телекомунікаційних послуг, штрафи збільшуються з 10-20 неоподатковуваних мінімумів до 100-200, а для посадових осіб - від 50-200 до 300-400.

Нагадуємо:

Раніше повідомлялось, що в період карантину зросла кількість крадіжок телекомунікаційного обладнання, зокрема, мідного кабелю.

Звіти за березень показують близько 200 випадків крадіжок і пошкоджень телеком-обладнання та кабелю на тиждень. Для розуміння, до прикладу, у період з 2015-2019 роки було зафіксовано понад 122 000 випадків.

Економічна правда