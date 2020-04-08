В Україні почастішали крадіжки комунікаційних кабелів, Раду просять посилити відповідальність 

В період карантину зросла кількість крадіжок телекомунікаційного обладнання, зокрема, мідного кабелю. Бізнес просить парламент прийняти законопроєкт №2654, що посилює відповідальність за порушення.

Про це повідомляє Європейська бізнес асоціація.

Так, звіти за березень показують близько 200 випадків крадіжок і пошкоджень телеком-обладнання та кабелю на тиждень. Для розуміння, до прикладу, у період з 2015-2019 роки було зафіксовано понад 122 000 випадків.

"Крадіжки обладнання та вирізання телекомунікаційного кабелю призводять до часткового або повного призупинення надання послуг зв’язку, доступу до Інтернету, внаслідок чого порушується можливість міжособистісного спілкування звичними засобами зв’язку.

Окрім того, пошкодження складових телекомунікаційної мережі може негативно впливати на нормальну роботу закладів охорони здоров’я, правоохоронних органів, органів державної влади, частин пожежної охорони та інших стратегічно важливих об’єктів", - пояснила координатор Регуляторного комітету Європейської Бізнес Асоціації Тетяна Широченко.

Бізнес закликає Верховну Раду на найближчому засіданні прийняти законопроєкт №2654 як один з антикризових, яким посилюється відповідальність за пошкодження обладнання, аби захистити телеком-мережі та функціонування всієї країни, особливо, в період дистанційної діяльності.

Економічна правда