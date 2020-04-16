Співвласник "Планета Кіно": залишків на рахунках вистачить на 6 тижнів

Мережа кінотеатрів "Планета Кіно", продовжує виплачувати заробітну плату, залишки грошових коштів на рахунках дозволяють компанії протриматися в режимі закриття всіх кінотеатрів ще максимум шість тижнів.

Про це це повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" співвласник компанії Дмитро Деркач.

"Режим роботи не змінився: всі наші кінотеатри закриті. Основна проблема - в тому, що у нас практично немає доходів, але великі витрати на зарплату співробітникам і є ряд інших платежів, від яких ми не можемо відмовитися.

При цьому у нас є обмежена сума грошей на рахунках, якої нам вистачить ще максимум на шість тижнів", - повідомив він.

За його словами, у березні "Планета Кіно" виплатила всім своїм співробітникам 70% зарплати, в квітні - виплатить всім 50%.

"Основні завдання на цей період - утримувати гроші на рахунках, домовляючись з кредиторами (постачальниками товарів, дистриб'юторами фільмів, орендарями і т. д.) Про відстрочку платежів і знижки.

Майже з усіма орендодавцями вдалося домовитися, крім одного регіону-з ними до сих пір ведемо складні переговори", - зазначив Деркач.

Як він пояснив, компанія домовилася практично з усіма ТРЦ про те, щоб не платити орендні платежі за час карантину. При цьому компанія продовжує сплачувати певну частину сервісних платежів для підтримки ТРЦ в мінімальному робочому стані (наприклад, забезпечення охорони).

Невеликий потік доходів, що дає можливість частково оплачувати зарплати співробітникам, забезпечують запуск "Планетою Кіно" кризових сертифікатів в кіно, які в майбутньому можна буде обміняти на будь-який квиток без обмежень технологій або типу місць в кінозалах.

Крім того, був запущений у продаж в супермаркетах і онлайн власний попкорн під брендом Pumpidup, продажі яких на Rozetka під час карантини відчутно зросли.

"Нам би дуже допомогли "податкові канікули". Закон про скасування орендних платежів на період карантину і закриття кінотеатрів. Також є хороша ініціатива - поворотний кредит з бюджету на зарплату співробітникам. Сподіваюся, буде рішення з приводу орендних канікул, в інші рішення не сильно вірю ", - резюмував Деркач.

Мережа "Планета Кіно" налічує дев'ять кінотеатрів в Києві, Одесі, Львові, Харкові, Сумах. Крім ТЦ Apollo (Дніпро), відомо про плани компанії відкрити новий кінотеатр в ТРЦ Ocean Mall (Київ).

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