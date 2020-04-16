Уряд відтермінував запровадження 65% мита на вугілля з РФ

Кабмін відтермінував до 1 травня введення обмежувального мита у розмірі 65% на енергетичне вугілля з РФ.

Таке рішення ухвалили на засіданні уряду 15 квітня.

Водночас Мінекономіки запропонувало внести уточнення до переліку видів вугілля, на які накладається спецмито. Кабмін підтримав проєкт постанови з умовою врахування зауважень Мінфіну.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялось, що Кабінет міністрів з 15 квітня запроваджує 65% мито на імпорт вугілля з РФ з винятками для деяких марок.

Повідомлялось, що мито не буде впроваджуватися для: антрацитового вугілля, бітумінозного та коксівного для металургійної промисловості, вугілля марки Пісне для виробників електро- та теплоенергії.

Економічна правда