Закупівля масок і апаратів ШВЛ: як бізнес допомагає боротися з COVID-19

Українські компанії продовжують виділяти кошти на боротьбу з поширенням коронавірусу.

Зокрема, телеком-оператор "Київстар" виділив на боротьбу з COVID-19 60 млн грн, повідомляє прес-служба компанії.

"Київстар виділяє 30 мільйонів гривень благодійної допомоги на закупівлю необхідного обладнання та засобів захисту для лікарів.

Також ми намагаємося підтримати всіх, хто зараз потребує допомоги: 50 тисячам медиків нарахували бонуси на рахунки, надаємо безкоштовні консультації від лікарів в додатку "Доктор онлайн", нарахували бонуси абонентам у роумінгу, допомагаємо бізнес-клієнтам впровадити систему віддаленого офісу і надаємо пільгові умови, а також багато іншого.

У фінансовому еквіваленті такі інвестиції становлять ще близько 30 мільйонів гривень", - заявив президент "Київстар" Олександр Комаров.

Спільно з благодійним фондом "Твоя опора" компанія закупить 10 апаратів ШВЛ та 20 моніторів, які відстежують стан тяжкохворих пацієнтів.

"З 25 березня усім медикам-абонентам компанії, номери яких внесені до реєстру медичних працівників, оператор нараховує по 150 бонусів (1 бонус – еквівалент 1 грн). За два тижні від початку акції бонус був нарахований більше ніж 50 тисячам лікарів та медсестер", - йдеться у повідомленні.

Водночас кондитерська корпорація Roshen на боротьбу з коронавірусом уже витратила 80 млн грн, йдеться у повідомленні прес-служби.

Зокрема, 10 млн грн витратили на закупку і доставку пересувних рентген-апаратів; 60,2 млн грн - на закупку стерильних захисних костюмів для медпрацівників; 0,85 млн грн - на захисні окуляри для медперсоналу; 0,77 млн грн - на маски медичні одноразові; 0,79 млн грн - на захисні засоби для військовослужбовців; 5,625 млн грн - на продуктові набори для літніх людей.

"Близько одного мільйона гривень корпорація витратила на захисні засоби для співробітників. Загалом на закупку захисних костюмів для медпрацівників Корпорація Roshen планує витратити близько 90 млн грн", - заявили у прес-службі.

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ЕП буде робити щоденний дайджест, які українські компанії і як допомагають у боротьбі з коронавірусом.

Економічна правда