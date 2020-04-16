Міжбанківський день: ситуація залишається напруженою

15 квітня на міжбанківському ринку продавців виявилося менше ніж покупців, особливо нерезидентів, що істотно вплинуло на курс гривні до долара.

Як повідомляє Finance.ua НБУ не брав участі в торговельній сесії, що дозволяло спекулянтам заробляти на страхах покупців і продавців, підлаштовуючись під дії то перших, то других – таким чином спекулянти вміло розхитували курс протягом дня.

А чергове "зависання Верховної Ради" з ухваленням "антиколомойського" закону і перспектив з траншу МВФ – тільки полегшувало їм це завдання.

Котирування долара стартували з рівнів 27,28/27,32 гривень, що вже було істотно вище від вчорашнього закриття 27,20/27,24. Основні покупці "не засвітилися" відразу з усіма своїми обсягами, і продавці поступово знизили свої запити.

До 11:00 долар подешевшав до 27,23/27,26 гривень, а до 12 години і до 27,18/27,21. Пізніше на ринок почали виходити нерезиденти, що швидко змінило розклад сил на міжбанку.

До обіду попит швидко збільшувався. Хоча формально котирування ще перебували в межах 27,18/27,21 до 14:00.

Нерезиденти скуповувалися активно, до 15:00 долар вже перебував на позначці 27,195/27,225 гривень, а потім дійшов до рівня 27,26/27,29 вже до самого кінця сесії.

Нагадуємо:

Нацбанк послабив офіційний курс гривні на 13 копійок, встановивши його на 16 квітня на рівні 27,22 гривні за долар.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 29,63 гривні за євро (на 15 квітня - 29,54 гривні).

Економічна правда









