Карантин: Митниця розробила інтерактивну карту роботи пунктів пропуску
Державна митна служба підготувала інтерактивну карту, на якій відзначила усі пункти пропуску - закриті і відкриті, згідно із розпорядженням Кабміну щодо запобігання поширенню коронавіруса.
Про це повідомляє прес-служба Митної служби.
"На карті мітками відзначені пункти, що закриті на території України, а також ті, що продовжують роботу. Окремий коментар містять ті, на яких призупинене пішохідне сполучення", - йдеться у повідомленні.
Карта доступна за посиланням http://www.customs.gov.ua/?p=533.
Зазначається, що карта буде оновлюватися відповідно до рішень уряду.
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