Карантин: Митниця розробила інтерактивну карту роботи пунктів пропуску

Державна митна служба підготувала інтерактивну карту, на якій відзначила усі пункти пропуску - закриті і відкриті, згідно із розпорядженням Кабміну щодо запобігання поширенню коронавіруса.

Про це повідомляє прес-служба Митної служби.

"На карті мітками відзначені пункти, що закриті на території України, а також ті, що продовжують роботу. Окремий коментар містять ті, на яких призупинене пішохідне сполучення", - йдеться у повідомленні.

Карта доступна за посиланням http://www.customs.gov.ua/?p=533.

Зазначається, що карта буде оновлюватися відповідно до рішень уряду.

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