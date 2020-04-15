Вітренко: Схоже, що у Фаворова були комфортні відносини з групою Фірташа

"Потепління" у відносинах "Нафтогазу" і облгазів пов'язані з тим, що у екс-директора дивізіону "Інтегрований газовий бізнес" Андрія Фаворова були досить комфортні відносини з групою Дмитра Фірташа.

Про це заявив виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко в інтерв'ю OilPoint.

"З мого боку це виглядає так, що у пана Фаворова були досить комфортні відносини з групою Фірташа.... Раніше у "Нафтогазу" було чітке розуміння: з одного боку, облгази не є нікому ворогами, в тому числі і "Нафтогазу", облгази - це партнери "Нафтогазу", так як є операторами газорозподільних систем.

Але з іншого боку, коли у операторів ГРС, об'єктів критичної інфраструктури, такий власник, як пан Фірташ, - це ризик для всієї системи.

Тому позиція "Нафтогазу" була жорсткою: нормальні ринкові реформи, сталий розвиток ринку і взагалі функціонування газового сектора неможливі без вирішення проблеми з облгазами", - пояснює Вітренко.

Вітренко зазначив, що з приходом Фаворова ця позиція стала не такою жорсткою.

"Нафтогаз" замість того, щоб намагатися боротися з облгаззбутами - посередниками, які приносять дуже сумнівну цінність і є фактично ланкою непрозорості, - замість цього з ними плідно співпрацював" - розповів він, додавши, що зазвичай подібного роду проблеми були пов'язані з корупцією.

Також, за словами Вітренко, ще невідомо, чи варто очікувати зміни відносин "Нафтогазу" з групою Фірташа найближчим часом - це залежить від того, хто займеться питаннями рітейлу у "Нафтогазі" замість Фаворова.

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Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що облгази Фірташа заборгували "Оператору ГТС України" понад 400 млн грн за небаланси. У січні 2020 року учасники програми ринку відібрали з ГТС 93,8 млн куб. м природного газу але не компенсували їх вартість.

Це спровокувало виникнення боргу перед Оператором ГТС в розмірі 579,6 млн грн, 70% якого накопичили облгази Групи РГК (належить олігархові Дмитру Фірташу).

Так само, в 2019 році виріс борг облгазів Фірташа "Укртрансгазу" - на кінець року він досяг 44,05 млрд грн. За 2019 рік заборгованість зросла на 12,26 млрд грн.