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Українці на карантині стали вдвічі рідше знімати готівку в банкоматах – Приватбанк

Середа, 15 квітня 2020, 18:55
 

За місяць карантину українці вдвічі рідше стали знімати готівку в банкоматах ПриватБанку - кількість операцій знизилася в порівнянні з початком березня з 2,7 млн ​​до 1,3 млн операцій на добу.

Про це повідомляє пресслужба Приватбанку.

Також кількість щоденних операцій зі зняття готівки з карт в касах банку знизилася в 4,5 рази - з 137 до 31 тис операцій на день

Кількість операцій клієнтів з готівкою в касах відділень ПриватБанку знизилась в 2,5 рази (за останні 4 тижні).

Якщо на початку березня щодня в касах відділень клієнти проводили понад 480 тисяч операцій, то з початку поточного тижня в касах банку щодня проводиться не більше 190 тисяч касових платежів.

У той же час, кількість транзакцій клієнтів ПриватБанку при оплаті картками покупок у торговельній мережі та інтернет магазинах в період карантину залишається на рівні початку березня, а в порівнянні з аналогічним періодом минулого року зросла на 34%.

Нагадуємо:

Гривневі кошти на рахунках населення в банках збільшилися на 11,6 млрд до 341,4 млрд грн (+4%), в іноземній валюти кошти населення скоротились на 182 млн дол. до 9,8 млрд дол. (-2%). 
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Економічна правда

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