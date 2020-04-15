Українці на карантині стали вдвічі рідше знімати готівку в банкоматах – Приватбанк

За місяць карантину українці вдвічі рідше стали знімати готівку в банкоматах ПриватБанку - кількість операцій знизилася в порівнянні з початком березня з 2,7 млн ​​до 1,3 млн операцій на добу.

Про це повідомляє пресслужба Приватбанку.

Також кількість щоденних операцій зі зняття готівки з карт в касах банку знизилася в 4,5 рази - з 137 до 31 тис операцій на день

Кількість операцій клієнтів з готівкою в касах відділень ПриватБанку знизилась в 2,5 рази (за останні 4 тижні).

Якщо на початку березня щодня в касах відділень клієнти проводили понад 480 тисяч операцій, то з початку поточного тижня в касах банку щодня проводиться не більше 190 тисяч касових платежів.

У той же час, кількість транзакцій клієнтів ПриватБанку при оплаті картками покупок у торговельній мережі та інтернет магазинах в період карантину залишається на рівні початку березня, а в порівнянні з аналогічним періодом минулого року зросла на 34%.

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Економічна правда