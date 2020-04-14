За місяць карантину гривневі депозити зросли на 4%, а валютні скоротились на 2% – НБУ

Гривневі кошти на рахунках населення в банках збільшилися на 11,6 млрд до 341,4 млрд грн (+4%), в іноземній валюти кошти населення скоротились на 182 млн дол. до 9,8 млрд дол. (-2%).

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

"Є приплив гривневих коштів і незначний відплив валютних. Not bad як для місяця кризи. Дякуємо, що довіряєте банківській системі", - повідомляють у Нацбанку.

Також регулятор повідомляє, що гривневі кредити бізнесу зросли на 3,6%, натомість обсяги валютних кредитів скорочуються. Загалом кредитування населення поки зростає темпами 27% у річному вимірі.. Якщо чисті гривневі кредити бізнесу зросли на 3,6% з початку року, то обсяги валютних кредитів скорочуються.

"Погіршення очікувань бізнесу позначилися на зміні валюти кредиту

..Водночас банки суттєво не змінювали кредитні ліміти. Якщо деякі банки і зменшили ліміти, то у випадку з фізособами - це були непрацюючі клієнти, у випадку з бізнесом – через вичерпання коштів", - резюмують у НБУ.

Нагадуємо:

Голова "Укргазбанку" Кирило Шевченко заявив, що в боротьбі за ресурси банки почнуть піднімати ставки по депозитах, а відповідно і ставки по кредитах.

Економічна правда