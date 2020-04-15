Оптові ціни на дизпаливо упали до чотирирічного мінімуму

Ціни на дизпаливо у дрібнооптовому сегменті опустились нижче 14 гривень за літр - це мінімальний рівень з квітня 2016 року.

Про це повідомляє enkorr з посиланням на дані щоденного моніторингу "Консалтингової групи А-95".

Зазначається, що у великооптовому сегменті ціна опустилась нижче 17 грн за літр.

"Ціна на білоруське паливо з відвантаженням з нафтобаз в Коростені - на рівні 14,05-14,10 грн/л", - йдеться у повідомленні.

Кременчуцький НПЗ 15 квітня знизив вартість автопартій дизпалива до 14,10 грн за літр, водночас ціни реальних угод на обсязі опускались до 14-14,05 грн за літр.

"Учасники ринку відзначають підвищений обсяг пропозиції дизпалива у квітні.

Зниження попиту через карантин виявилося трохи меншим, ніж очікувалося спочатку. Це пов'язано як з активною фазою весняних польових робіт, так і з підвищеними закупівлями палива в період низьких цін з боку деяких трейдерів і великих споживачів.

Нагадаємо:

На зустрічі Антимонопольного комітету із керівниками мереж АЗС більшість компаній погодилися із наявністю потенціалу до подальшого зниження цін.