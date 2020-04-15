Всі розділи
Укр / Рус

Доставка продуктів: Ще одна мережа супермаркетів розпочала співпрацю з "Новою поштою"

Середа, 15 квітня 2020, 12:50
 

"Нова пошта" доставлятиме продукти з всеукраїнського інтернет-супермаркету "Таврия В" - з 13 квітня покупці можуть оформити замовлення на сайті супермаркету.

Про це повідомляє прес-служба "Нової пошти".

Зазначається, що проєкт стартує в Одесі, а після успішного тестування (протягом тижня) його запустять у Миколаєві, Херсоні, Чорноморську, Білгород-Дністровському, Ізмаїлі та Хмельницькому.

"Головна мета проекту - максимально задовольнити попит наших покупців у найкоротший термін.

На сайті tavriav.ua покупці мають можливість в онлайн-режимі обрати вже готовий набір необхідних товарів серед запропонованих варіантів. Асортимент наборів сформований таким чином, щоб максимально охопити аудиторію покупців наших супермаркетів", - заявив директор компанії "Таврия В" Віталій Карандо.

Замовляючи товари онлайн, клієнти можуть вибрати два варіанти доставки від "Нової пошти" – у відділення чи адресну. 

Нагадаємо:

"Нова Пошта" розпочала співпрацю з міжнародною торговельною мережею "Ашан" в рамках розширення послуги доставки продуктів харчування.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Нова пошта продукти

powered by lun.ua
Матеріали за темою
"Нова Пошта" доставлятиме продукцію "Ашан" по всій Україні 13 квітня 2020, 16:03
"Нова пошта" разом із "АТБ" та Rozetka розширює послугу доставки продуктів на всю Україну 8 квітня 2020, 13:23
У квітні-червні "Нова пошта" допускає скорочення годин співробітників та скасування дивідендів 31 березня 2020, 17:38
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!