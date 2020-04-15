Доставка продуктів: Ще одна мережа супермаркетів розпочала співпрацю з "Новою поштою"

"Нова пошта" доставлятиме продукти з всеукраїнського інтернет-супермаркету "Таврия В" - з 13 квітня покупці можуть оформити замовлення на сайті супермаркету.

Про це повідомляє прес-служба "Нової пошти".

Зазначається, що проєкт стартує в Одесі, а після успішного тестування (протягом тижня) його запустять у Миколаєві, Херсоні, Чорноморську, Білгород-Дністровському, Ізмаїлі та Хмельницькому.

"Головна мета проекту - максимально задовольнити попит наших покупців у найкоротший термін.

На сайті tavriav.ua покупці мають можливість в онлайн-режимі обрати вже готовий набір необхідних товарів серед запропонованих варіантів. Асортимент наборів сформований таким чином, щоб максимально охопити аудиторію покупців наших супермаркетів", - заявив директор компанії "Таврия В" Віталій Карандо.

Замовляючи товари онлайн, клієнти можуть вибрати два варіанти доставки від "Нової пошти" – у відділення чи адресну.

Нагадаємо:

"Нова Пошта" розпочала співпрацю з міжнародною торговельною мережею "Ашан" в рамках розширення послуги доставки продуктів харчування.

Економічна правда