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Гривня змінила тренд на міжбанку і трохи послабилась

Середа, 15 квітня 2020, 09:20
 

14 квітня на валютному ринку тиск на гривню здійснив банк з іноземним капіталом, який "продавив" котирування на малоліквідному ринку придбанням іноземної валюти.

Котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,98 - 27,02.

За даними Finance.ua, швидка скупка долара за курсами нижче 27 гривень, яку провів один банк-іноземець, швидко змінила розклад сил на міжбанку.

НБУ в ситуацію не втручався, хоча його вихід з продажем долара міг би швидко заспокоїти ринок.

Офіційний курс гривні послабився на 5 копійок, встановившись на 15 квітня на рівні 27,09 гривні за долар.

Котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,20 - 27,24.

Економічна правда

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