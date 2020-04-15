Гривня змінила тренд на міжбанку і трохи послабилась

14 квітня на валютному ринку тиск на гривню здійснив банк з іноземним капіталом, який "продавив" котирування на малоліквідному ринку придбанням іноземної валюти.

Котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,98 - 27,02.

За даними Finance.ua, швидка скупка долара за курсами нижче 27 гривень, яку провів один банк-іноземець, швидко змінила розклад сил на міжбанку.

НБУ в ситуацію не втручався, хоча його вихід з продажем долара міг би швидко заспокоїти ринок.

Офіційний курс гривні послабився на 5 копійок, встановившись на 15 квітня на рівні 27,09 гривні за долар.

Котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,20 - 27,24.

Економічна правда