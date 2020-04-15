Імпорт електроенергії з Росії зменшився в 23 рази - "Укренерго"

Імпорт електроенергії в Україну у березні 2020 року становив 442,51 мільйона кВт-год, що на 19,7% менше, ніж у лютому 2020 року.

Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".

В торгову зону ОЕС України, синхронізовану з енергосистемами Росії, Білорусі та Молдови, в березні надійшло 9,2 млн кВт-год (менше 0,1% від загального виробництва), що у 9 разів менше, ніж в лютому 2020 року.

При цьому, імпорт з Росії зменшився в 22,8 раза (з 34 млн кВт-год до 1,5 млн кВт-год), а з Білорусі – в 6,4 раза (з 48,9 млн кВт-год до 7,7 млн кВт-год).

Також для забезпечення операційної безпеки в березні імпорт у торговій зоні ОЕС України сумарно обмежували на 99% (з Росії – на 352,8 млн кВт-год, з Білорусі – на 408 млн кВт-год). Загалом в березні на ці дві країни припадає 2% від всього імпорту в Україну.

Нагадаємо, що на виконання Постанови НКРЕКП № 766 від 8.04.2020 р. пропускну спроможність міждержавних перетинів за напрямками Україна-Білорусь, Україна-Росія, Білорусь-Україна та Росія-Україна обмежено до 0 МВт з 12 квітня 2020 року по 30 квітня 2020 року.

Імпорт у торгову зону "острова Бурштинської ТЕС", що працює синхронно з європейським енергооб’єднанням ENTSO-E, в березні 2020 року становив 433,3 млн кВт-год, що на 7,4% менше, ніж в лютому.

Найбільше (309,4 млн кВт-год) електроенергії було імпортовано зі Словаччини (на 14,4% більше, ніж в лютому).

Загалом у І кварталі 2020 року обсяг імпорту електроенергії в Україну був на 12% меншим (1 554 млн кВт-год), ніж у ІV кварталі 2019 року (1762 млн кВт-год). Зокрема, 203 млн кВт-год – в ОЕС України та 1 351 млн кВт-год – в "острів Бурштинської ТЕС".

При цьому, імпорт електроенергії з Росії зменшився в 5,4 рази (286,3 млн кВт·год до 53,4 млн кВт·год), а з Білорусі – в 2,8 рази (з 421,7 млн кВт·год до 149,6 млн кВт·год).

Експорт електроенергії в березні 2020 року становив 773,6 млн кВт-год, що на 4,5% більше, ніж у лютому. Експорт демонструє тенденцію до сталого зростання з початку року, перш за все через збільшення постачання електроенергії до Угорщини.

Обсяги експорту в березні перевищили імпорт на 74,8%. Найбільше експортовано до Угорщини (423,4 млн кВт-год, що на 14% більше, ніж в лютому).

Загалом за І квартал 2020 року експорт електроенергії становив 2 211 млн кВт-год. Це на 13% більше, ніж за ІV квартал 2019 року (1 960,6 млн кВт-год). Найбільше за цей період експортовано також до Угорщини – 1 072,7 млн кВт-год.

Економічна правда