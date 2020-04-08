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Банки будуть піднімати ставки по депозитах і кредитах — голова "Укргазбанку"

Середа, 8 квітня 2020, 17:31
 

Голова "Укргазбанку" Кирило Шевченко заявив, що в боротьбі за ресурси банки почнуть піднімати ставки по депозитах, а відповідно і ставки по кредитах.

Про це він заявив в інтерв'ю для ЕП.

Шевченко погодився, з тим що заявлену урядом іпотеку в 12% не варто чекати в цьому році.

"Ми вже впритул підходили до заявлених 12% по іпотеці. Почала працювати програма "Доступні кредити 5-7-9%"... Зробили свою програму, у нас іпотека коштувала 15,5%. Більш того, навіть підготували ряд пропозицій і передали їх уряду, щоб зробити іпотеку на рівні 10%.На жаль, поки не очікуємо подальшого зниження ставок.

Зараз банки в конкуренції за ресурси фізичних та юридичних осіб малого та середнього бізнесу почнуть піднімати ставки по депозитах.

Відповідно почнуть рости ставки по кредитах. Природно, в умовах падаючого курсу гривні важко розраховувати на стабільну і низьку ставку за гривневим депозитом", - пояснює голова "Укргазбанку".

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Нагадуємо:

Третій тиждень поспіль банки в Україні підвищують процентні ставки за депозитами.

Економічна правда

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депозит Укргазбанк кредит карантин

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