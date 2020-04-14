Wizz Air скорочує персонал на 19% та знижує зарплати

Угорська бюджетна авіакомпанія Wizz Air для пом'якшення фінансового впливу пандемії коронавірусу вжила низку заходів щодо штату компанії і зарплат співробітників.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Зокрема, ухвалено рішення скоротити 1 тис. співробітників, що становить 19% від загальної кількості персоналу.

Крім того, Wizz Air заявила про намір у новому фінансовому році скоротити винагороди гендиректора, членів ради директорів і всіх топ-менеджерів на 22%, а заробітну плату пілотів, бортпровідників й офісного персоналу - на 14% у середньому.

Wizz Air зазначає, що в березні 2020 року об`єм перевезень лоу-костера скоротився на 34%. Наразі компанія експлуатує лише 3% своєї продуктивності, яка була до Covid-19.

Згідно з прогнозами авіаперевізника, прибуток Wizz Air за 2020 фінрік становитиме на рівні 270-280 млн евро, що нижче прогнозованого раніше на 70-80 млн евро.