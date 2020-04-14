Ціни на нафту піднімаються у вівторок, ринок продовжує оцінювати угоду ОПЕК +, намагаючись зрозуміти, в якій мірі обмеження видобутку зможе компенсувати падіння попиту в умовах пандемії коронавируса.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Вартість червневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures до 6:55 за Києвом становить $32,19 за барель, що на $0,45 (1,42%) вище за ціну на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів в понеділок ф'ючерси виросли в ціні на 0,8%.

Ф'ючерс на нафту WTI на травень на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) до цього часу подорожчав на $ 0,33 (1,47%) - до $ 22,74 за барель. До закриття попередніх торгів ціна контракту опустилася на 1,5%.

Нагадуємо:

4 квітня країни ОПЕК+ домовилися знизити нафтовидобуток в травні-червні на 9,7 млн барелів на добу. У четвер називалася цифра в 10 млн, яка враховувала і внесок Мексики.

Угода не вразила більшість учасників ринку, оскільки обсяги скорочень не перекривають зниження попиту, при цьому на ринку вже накопичилися величезні запаси сировини, а угода набуде чинності тільки 1 травня.

Через 15 хвилин після відкриття торгів ціна на нафту Brent на біржі ICE пішла в мінус на 1,7% після того, як країнам ОПЕК+ вдалося досягти домовленостей про скорочення світового нафтовидобутку на 13%