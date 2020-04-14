У НБУ розповіли, скільки уже вилучили монет дрібних номіналів

За даними Нацбанку, з 1 жовтня 2019 року по 31 березня 2020 року з готівкового обігу вилучили 62,9 млн штук монет номіналом 1, 2, 5 грн та 25 копійок, загальна номінальна вартість вилучених монет - 10,4 млн грн.

Про це повідомив НБУ у відповідь на запит hromadske.

Зазначається, що регулятор вилучив 3,1 млн штук монет номіналом 1 копійка (31 тисяча гривень) та 1,8 млн монет номіналом 2 копійки (36 тисяч гривень).

А також - 20,9 млн монет номіналом 5 копійок (1,045 млн гривень) та 37,1 млн монет номіналом 24 копійок (9,275 млн гривень).