Кабмін звільнив Кухту з посади першого заступника міністра економіки
Кабінет міністрів звільнив Павла Кухту з посади першого заступника міністра економіки
Про йдеться у відповідному розпорядженні уряду від 13 квітня.
"Звільнити Кухту Павла Андрійовича з посади першого заступника Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства відповідно до абзацу четвертого частини другої статті 9 Закону України "Про центральні органи виконавчої влади", - йдеться у документі.
Читайте також: Заступник міністра економіки Павло Кухта: з 3700 компаній у держвласності має залишитися 200
Нагадуємо:
У березні Кабінет міністрів призначив тимчасово виконуючим обов’язки міністра економіки Павла Кухту, який працював першим заступником ексміністра економіки Тимофія Милованова.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua