Кабмін звільнив Кухту з посади першого заступника міністра економіки

На кону допомога МВФ: чи вдасться Раді ухвалити "антиколомойський" закон Одна з головних інтриг цих вихідних поряд із анонсованим переглядом бюджету – голосування Ради за законопроєкт про банки, який крім іншого, остаточно заборонить колишнім власникам повернути націоналізований Приватбанк та дозволить отримати від МВФ кошти на боротьбу з коронавірусом.

Дефолт не врятує, а доб'є українську економіку Почалися розмови про можливе оголошення стихійного дефолту. Чому цього не варто робити і що може статися з країною у разі такого сценарію? Заява економістів та дослідницьких центрів.