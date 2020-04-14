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Кабмін звільнив Кухту з посади першого заступника міністра економіки

Вівторок, 14 квітня 2020, 12:32
 

Кабінет міністрів звільнив Павла Кухту з посади першого заступника міністра економіки

Про йдеться у відповідному розпорядженні уряду від 13 квітня.

"Звільнити Кухту Павла Андрійовича з посади першого заступника Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства відповідно до абзацу четвертого частини другої статті 9 Закону України "Про центральні органи виконавчої влади", - йдеться у документі.

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Нагадуємо:

У березні Кабінет міністрів призначив тимчасово виконуючим обов’язки міністра економіки Павла Кухту, який працював першим заступником ексміністра економіки Тимофія Милованова.

Економічна правда

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