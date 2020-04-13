Рада розгляне друге читання "антиколомойського" законопроєкту на початку травня — заступник Арахамії

Верховна Рада зможе приступити до розгляду в другому читанні законопроекту про банки у скороченому режимі на початку травня.

Про це заявив перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, передає Інтерфакс-Україна.

"Якщо ми приймемо в середу, післязавтра, зміни в регламент, а у нас є підозра, що їх заблокують постановою, як заблокували "землю". Нам потірбен буде тиждень, щоб розблокувати ... Фактично після Пасхи ми зможемо розблокувати і підписати законопроєкт про регламент.

Він увійде в дію і на наступному тижні після Пасхи або ... на початку травня ми можемо переходити до скороченого розгляду законопроєкту про банки", - сказав Корнієнко журналістам після засідання фракції "Слуга народу" в понеділок у Києві.

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Нагадуємо:

30 березня Рада підтримала у першому читанні так званий "антиколомойський" законопроєкт №2571-д щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності.

Законопроєкт передбачає, що власники і екс-власники банку, інтереси яких були порушені через виведення фінустанови з ринку, можуть отримати відшкодування збитку лише у грошовій формі.

При цьому визнання незаконним рішення про виведення банку з ринку не може бути підставою для його скасування чи повернення екс-власнику.

До "антиколомойського" законопроєкту подали рекордні понад 16 тисяч правок. Понад 1000 правок до законопроєкту внесли 7 нардепів: Антон Поляков, Віктор Бондар, Дмитро Чорний, Олег Дунда, Сергій Демченко, Олександр Дубінський, Ольга Василевська-Смаглюк.

Діяльність деяких із цих нардепів повязана із олігархом ексвласником націоналізованого "Приватбанку" Ігорем Коломойським. Сам Коломойський запевнив, що нікого не просив подавати до законопроєкту правки.

Також нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк повідомив, що противники так званого "антиколомойського" законопроєкту вирішили здійснити спробу визнати його неконституційним.