Противники "антиколомойського" законопроєкту спробують видати його за неконституційний

Нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк повідомив, що противники так званого "антиколомойського" законопроєкту вирішили здійснити спробу визнати його неконституційним.

Джерело: Facebook-сторінка члена комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослава Железняка

Пряма мова: "Здається, що опоненти банківського закону вирішили здійснити спробу визнати його неконституційним.

Тому зібрали підписи 1/3 правового Комітету (саме він визначає питання пов’язані з Конституцією) для проведення завтра о 14:00 свого засідання".

Що передувало: Наразі фракція "Слуга народу" проводить зустріч із президентом Володимиром Зеленським, де планували обговорити питання зміни до регламенту для прийняття "антиколомойського" законопроєкту.

За даними УП, зміни, які розблокують швидке прийняття банківського закону, мають розглядати на позачерговому засіданні парламенту, яке хочуть скликати 15 квітня.

Зокрема, правки до "антиколомойського" законопроєкту планують розглядати блоками. Наразі понад 16 тисяч правок, які подали до законопроєкту намагаються звести в одну таблицю.

Надалі профільний комітет має опрацювати та об'єднати подібні правки у блоки і лише після цього законопроєкт потрапить у парламент, проте розгляду закону про банки цього тижня очікувати у Раді не варто.

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Передісторія:

30 березня Рада підтримала у першому читанні так званий "антиколомойський" законопроєкт №2571-д щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності.

Законопроєкт передбачає, що власники і екс-власники банку, інтереси яких були порушені через виведення фінустанови з ринку, можуть отримати відшкодування збитку лише у грошовій формі.

При цьому визнання незаконним рішення про виведення банку з ринку не може бути підставою для його скасування чи повернення екс-власнику.

До "антиколомойського" законопроєкту подали рекордні понад 16 тисяч правок. Понад 1000 правок до законопроєкту внесли 7 нардепів: Антон Поляков, Віктор Бондар, Дмитро Чорний, Олег Дунда, Сергій Демченко, Олександр Дубінський, Ольга Василевська-Смаглюк.

Діяльність деяких із цих нардепів повязана із олігархом ексвласником націоналізованого "Приватбанку" Ігорем Коломойським. Сам Коломойський запевнив, що нікого не просив подавати до законопроєкту правки.

Українська правда