Через коронавірус графіки літаків "Мрія" та "Руслан" розписані на місяць вперед

Літаки авіакомпанії "Авіалінії Антонова" Ан-225 "Мрія" та Ан-124 "Руслан" заброньовані для гуманітарних перевезень на місяць вперед.

Про це повідомляє DW.

Директор авіакомпанії Михайло Харченко повідомив, що гуманітарні перевезення українські літаки здійснюють ледь не з початку березня і вже виконали рейси приблизно до 30 країн.

Відзначається, що "Мрія", зафрахтована натепер до середини травня.

"Ми перевозимо одним рейсом стільки, скільки 5-6 "Боїнгів". Треба наразі швидко доправляти ці вантажі до країн, де спалах коронавірусу. Знаєте, як кажуть, дороге яєчко на Великдень. Так і наші літаки зараз потрібні", - наголошує директор авіакомпанії "Авіалінії Антонова" Михайло Харченко.

В гуманітарних перевезеннях беруть участь ще і п'ять українських літаків Ан-124 "Руслан". Графік їхніх польотів також розписаний на місяць уперед. Тож "Мрія" стане шостим українським літаком , який допомагає країнам ЄС протидіяти пандемії.

За інформацією держконцерну "Укроборонпром", куди входить ДП "Антонов", всі ці рейси комерційні, а частина їх здійснюється за програмою НАТО Strategic Airlift Interim Solution (SALIS).

Наразі у закордонних відрядженнях перебувають майже 200 "антонівських" пілотів та техніків. Усі вони, як каже Харченко, мають працювати в аеропортах призначення лише в протиепідеміологічних костюмах і, по змозі, уникати будь-яких контактів.

Нагадуємо:

24 березня найбільший у світі транспортний літак – Ан-225 "Мрія" розпочав випробування після модернізації.

Економічна правда