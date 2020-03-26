Літак "Мрія" розпочав випробування після модернізації
Четвер, 26 березня 2020, 13:38
Найбільший у світі транспортний літак – Ан-225 "Мрія" розпочав випробування після модернізації.
Про це повідомила пресслужба "Антонова" у Twitter.
"Повідомляється, що Ан-225 виконує випробувальні польоти після модернізації. Зокрема, було встановлено нову систему керування силовою установкою українського виробництва", - йдеться у повідомленні.
#Ан225 виконує випробувальні польоти після модернізації. Зокрема, було встановлено нову систему керування силовою установкою українського виробництва pic.twitter.com/zZeAh4yxn9
— Antonov Company 🇺🇦 (@AntonovCompany) March 25, 2020
Економічна правда
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