Літак "Мрія" розпочав випробування після модернізації

Дефолт не врятує, а доб'є українську економіку Почалися розмови про можливе оголошення стихійного дефолту. Чому цього не варто робити і що може статися з країною у разі такого сценарію? Заява економістів та дослідницьких центрів.

Як "доступні кредити 5-7-9%" виявилися недоступними для нового бізнесу: експеримент ЕП Широко розрекламована кампанія "5-7-9%" обіцяє українцям доступні кредити для власної справи. Заявки на отримання таких кредитів вимірюються уже десятками тисяч. А чи можливо отримати кошти, якщо ти починаєш бізнес "з нуля"? ЕП з'ясувала це, ставши на місяць підприємцем-початківцем.