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Літак "Мрія" розпочав випробування після модернізації

Четвер, 26 березня 2020, 13:38
 

Найбільший у світі транспортний літак – Ан-225 "Мрія" розпочав випробування після модернізації.

Про це повідомила пресслужба "Антонова" у Twitter.

"Повідомляється, що Ан-225 виконує випробувальні польоти після модернізації. Зокрема, було встановлено нову систему керування силовою установкою українського виробництва", - йдеться у повідомленні.

Економічна правда

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Економічна правда
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