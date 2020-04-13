НБУ про емісію гривні: випускати "джина інфляції та девальвації" — це шлях в нікуди

У Національному банку вважають, що фінансування державного бюджету емісією гривні це "шлях в нікуди", натомість регулятор пропонує покрити видатки бюджету за рахунок дешевих кредитів

Про це повідомив у відеозверненні заступник голови НБУ Дмитро Сологуб, повідомляє пресслужба регулятора.

"Сьогодні звучать заклики, мовляв Національний банк може профінансувати бюджет емісією гривні. Це просто, але безвідповідально. Наша країна має досвід 90-х, 2008 та 2014 років. Тоді емісія призводила лише до негараздів.

Національний банк проти того, аби знову випускати з пляшки "джина інфляції та девальвації". Адже через емісію гривня стрімко знеціниться, а ціни стрімко зростуть. Це шлях у нікуди. Це повернеться економіці бумерангом. А постраждають, перш за все, люди з найнижчими доходами, яких ми навпаки маємо захистити", - наголошує Сологуб

Натомість у НБУ пропопонують покрити видатки держбюджету за рахунок дешевих кредитів.

"Держава не може вмикати "друкарський станок", але може покрити збільшення видатків за рахунок запозичень. Дешевих запозичень.

.. Наша країна має позитивний досвід співпраці з міжнародними партнерами. Зараз ми перебуваємо на фінальному етапі перемовин із МВФ та іншими донорами. Ця співпраця забезпечить притік валюти в Україну. Кошти покриють дефіцит бюджету", - резюмуть у Нацбанку.

Чиатайте також: Вперед у 90-ті: НБУ закликають друкувати гроші, чому це небезпечно



Економічна правда