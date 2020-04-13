Всі розділи
Укр / Рус

За останні 5 тижнів кількість нових вакансій скоротилась майже удвічі — дослідження

Понеділок, 13 квітня 2020, 13:50
 

За останні 5 тижнів кількість нових вакансій скоротилась майже удвічі, а загальна кількість вакансій, які мали активні вакансії, упала на 25%.

Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними Опендатабот з посиланням на дослідження Work.ua.

"У сфері ІТ ситуація дещо краща, проте загальний тренд зберігається. За даними сайту для пошуку роботи для розробників Djinni, кількість вакансій зменшилася в півтора рази в порівнянні з початком року", - йдеться у повідомленні.

 
 
 

Читайте також: Фриланс або смерть: як виживати в умовах пандемії, п'ять історій

Нагадаємо:

38% дорослих українців заявили про зменшення регулярного доходу родини унаслідок епідемії коронавірусу, 16% - про повну втрату доходу, 14% - про втрату роботи, загалом 60% українців назвали щонайменше 1 вид фінансових втрат.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

робота

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Фриланс або смерть: як виживати в умовах пандемії, п'ять історій 11 квітня 2020, 07:55
Як змінюється ринок праці на карантині — дослідження 8 квітня 2020, 18:58
77% підприємств не планують скорочувати працівників — опитування НБУ 6 квітня 2020, 13:56
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!