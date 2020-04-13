За останні 5 тижнів кількість нових вакансій скоротилась майже удвічі — дослідження

За останні 5 тижнів кількість нових вакансій скоротилась майже удвічі, а загальна кількість вакансій, які мали активні вакансії, упала на 25%.

Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними Опендатабот з посиланням на дослідження Work.ua.

"У сфері ІТ ситуація дещо краща, проте загальний тренд зберігається. За даними сайту для пошуку роботи для розробників Djinni, кількість вакансій зменшилася в півтора рази в порівнянні з початком року", - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо:

38% дорослих українців заявили про зменшення регулярного доходу родини унаслідок епідемії коронавірусу, 16% - про повну втрату доходу, 14% - про втрату роботи, загалом 60% українців назвали щонайменше 1 вид фінансових втрат.