Міністр економіки пообіцяв бізнесу безвідсоткові кредити і позики на виплату зарплати
Урядова програма підтримки бізнесу передбачає виділення позик для виплату зарплат співробітникам підприємств та безвідсоткових кредитів.
Про це повідомив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко в ефірі одного з телеканалів, повідомляє FinClub.
"Програма передбачає, що для мікро і малого бізнесу, які мають кредити в банках, ми пропонуємо, наприклад, є підприємство, яке має 500 тисяч гривень кредиту в банку, воно зможе звернутися в банк, і банк підтримає ту програму, яка в нас є в уряді, і уряд компенсує відсоткову ставку до нуля протягом року. Тобто на кредит у 500 тис. грн він отримає економію 100 тис. грн виплат на банк", – розповів він.
Програма діятиме за умови збереження робочих місць.
"Ми працюємо над тою стелею, яка має бути, але при збережені робочих місць", – наголосив міністр.
Кредитний портфель мікро та малого бізнесу становить 174 млрд грн, заявив Петрашко.
"Ми не будемо дефолтні кредити покривати. Кредити, які не перебували в дефолті на 1 березня, складають порядка 90 млрд грн. Ми вважаємо, що десь 40 млрд подадуться на цю програму. Для компенсації кредитної ставки по цьому портфелю необхідно 4 млрд грн. Вони в нас вже є в бюджеті в програмі "5-7-9%", яку ми вже переформатовуємо", – розповів міністр.
Ще одна програма – "нові гроші".
"Підприємство потребує виплат на зарплату, оскільки підприємство не працює, відправлені працівники у відпустку, кафе не працює, швейні підприємства повністю не працюють. Вони завертаються, виходячи із фонду заробітної плати на 3 або 6 місяців, який в них був за попередні періоди, і звертаючись в банк, отримують під державні гарантії.
Оскільки банки не будуть зараз кредитувати бізнес під будь-які програми, оскільки бізнес стоїть і вони скажуть "а де дохід". Уряд надасть державну гарантію під такі кредити. І підприємство буде оплачувати 5% на такі кошти", – пообіцяв він.
Державна гарантія передбачає, що якщо підприємець відмовляється від погашення кредиту, то його вартість банку сплатить державний бюджет.
Перша програма може бути запущена за тиждень, друга – за два тижні, оскільки потрібні будуть законодавчі зміни. Цю програму також буде фінансувати НБУ.
"Фінансування буде йти від банківського сектору і від Національного банку", – заявив міністр.
Рекомендуємо почитати: Новий "антикризовий" бюджет: як уряд рятуватиме країну від коронавірусу
"При карантині за 3-4 місяці економіці точно "гайки". Голова економічного комітету ВР Дмитро Наталуха
Нагадуємо:
Станом на 7 квітня 2020 року по допомогу через безробіття до центрів зайнятості звернулись 364 тисячі осіб - на 13% більше, ніж на 7 квітня минулого року.
30 березня Верховна Рада прийняла в цілому законопроєкт № 3275 про внесення змін до деяких законодавчих актів, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-2019).
Закон вносить зміни до Податкового, Митного і Цивільного кодексів, Кодексів законів про працю, про адміністративні правопорушення, до законів "Про зайнятість населення", "Про банки і банківську діяльність".
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua