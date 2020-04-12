В Мінекономіки заявили, що дефіциту хліба не буде

В Міністерстві економіки повідомили, що наразі внутрішній продовольчий ринок наповнений усіма категоріями товарів, а цінова ситуація є стабільною і контрольованою.

Про це повідомляє Міністерство економіки на своїй сторінці у Facebook.

"До того, як почне надходити збіжжя (рослини та зерно хлібних злаків - ЕП) з нового врожаю, у нас буде 3 млн тонн пшениці – у 2 рази більше, ніж минулого року, що повністю забезпечить нам продовольчу безпеку. Тому ніякого дефіциту хліба не буде", - заявив Міністр Ігор Петрашко.

У повідомленні вказано, що три тижні тому був ріст цін за певними товарними позиціями, який вдалося зупинити. У Міністерстві пояснили зростання цін сезонним характером.

"Щороку перед Великоднем відбувається ріст цін на окремі продукти. Але непередбачуваних стрибків не було і не буде. Друге - це девальвація гривні. Третя причина - це спекулятивний елемент, над подоланням якого в Міністерстві вже працюють", - прокоментували у Міністерстві.

Нагадаємо:

Світові ціни на продовольство різко знижуються внаслідок скорочення попиту, пов'язаного з наслідками пандемії COVID-19.

Виробники хліба та борошна констатують підвищення цін на хлібобулочні вироби на 15-20% та зростання попиту до 40%. Для того щоб зберегти нинішній рівень цін виробники пропонують заборонити експорт зернової продукції.