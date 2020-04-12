"Укрзалізниця" не планує підвищувати тарифи після карантину — Криклій
"Укрзалізниця" не планує підвищувати тарифи на проїзд у пасажирських потягах після карантину.
Про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій в інтерв’ю Радіо Свобода.
"Тарифи ще не змінювалися... Поки що підвищення тарифів по пасажирських перевезеннях як не планувалося, так і не планується", – сказав Криклій.
Міністр зазначив, що до цього питання необхідно буде повертатися у майбутньому. Але поки невідомо, коли це буде можливо.
Він додав, що в Україні бракує закону про незалежного регулятора у сфері транспорту, який би встановлював тарифи.
"Це нам суттєво спростило би життя, щоб це не мало якогось політичного присмаку і підтексту", – додав Криклій.
Нагадуємо:
"Укрзалізниця" скорочує додаткові виплати усім працівникам, та очікує збитків за перші півроку 2020-го року на 6-10 мільярдів гривень. Наглядова рада і топ-менеджмент УЗ також відмовилися від премій.
Збитки Укрзалізниці в пасажирському секторі за результатами 2019 року можуть перевищити 12 мільярдів гривень.
За підсумками 2019 року, найприбутковішим потягом міжнародного сполучення став Київ-Москва, внутрішнього - Київ-Одеса.
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