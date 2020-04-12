"Укрзалізниця" не планує підвищувати тарифи після карантину — Криклій

"Укрзалізниця" не планує підвищувати тарифи на проїзд у пасажирських потягах після карантину.

Про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій в інтерв’ю Радіо Свобода.

"Тарифи ще не змінювалися... Поки що підвищення тарифів по пасажирських перевезеннях як не планувалося, так і не планується", – сказав Криклій.

Міністр зазначив, що до цього питання необхідно буде повертатися у майбутньому. Але поки невідомо, коли це буде можливо.

Він додав, що в Україні бракує закону про незалежного регулятора у сфері транспорту, який би встановлював тарифи.

"Це нам суттєво спростило би життя, щоб це не мало якогось політичного присмаку і підтексту", – додав Криклій.

Нагадуємо:

"Укрзалізниця" скорочує додаткові виплати усім працівникам, та очікує збитків за перші півроку 2020-го року на 6-10 мільярдів гривень. Наглядова рада і топ-менеджмент УЗ також відмовилися від премій.

Збитки Укрзалізниці в пасажирському секторі за результатами 2019 року можуть перевищити 12 мільярдів гривень.

За підсумками 2019 року, найприбутковішим потягом міжнародного сполучення став Київ-Москва, внутрішнього - Київ-Одеса.



