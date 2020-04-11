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Топ-6 найпопулярніших моделей авто серед українських водіїв

Субота, 11 квітня 2020, 18:06
 

У першому кварталі 2020 року найпопулярнішими моделями стали кросовери.

Про це повідомляє Аuto news з посиланням на дані RST.

В середньому кожен покупець витрачав на купівлю близько 28 тис доларів.

Найпопулярнішими моделями стали:

  • Renalt Duster - 1479 авто; 
  • Toyota Rav4 - 1312 авто;
  • Kia Spotage - 1252 авто; 
  • Renalt Sandero - 777 авто; 
  • Renalt Logan - 762 авто; 
  • Nissan X-Trail - 600 авто. 
 
Джерело: RST

Нагадуємо:

У березні 2020 року українці купили та зареєстрували 6244 нових легкових автомобілів - це на 15% менше відносно показників березня минулого року.

Лідером на ринку продовжує залишатися Renault - у березні зареєстрували 1222 авто цієї марки. У порівнянні з березнем 2019 року реєстрації нових Renault збільшились на 20%.

На другому місці - Toyota (661 авто, -21% у порівнянні з березнем 2019 року).

Замикає топ-3 KIA (576 авто - на 19% менше, ніж минулого року).

Також у топ-5 Nissan (353 авто, -38% до березня 2019 року) та Hyundai (317 авто, -25%)

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Економічна правда
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