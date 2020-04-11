Топ-6 найпопулярніших моделей авто серед українських водіїв

У першому кварталі 2020 року найпопулярнішими моделями стали кросовери.

Про це повідомляє Аuto news з посиланням на дані RST.

В середньому кожен покупець витрачав на купівлю близько 28 тис доларів.

Найпопулярнішими моделями стали:

Renalt Duster - 1479 авто;

Toyota Rav4 - 1312 авто;

Kia Spotage - 1252 авто;

Renalt Sandero - 777 авто;

Renalt Logan - 762 авто;

Nissan X-Trail - 600 авто.

Джерело: RST

Нагадуємо:

У березні 2020 року українці купили та зареєстрували 6244 нових легкових автомобілів - це на 15% менше відносно показників березня минулого року.

Лідером на ринку продовжує залишатися Renault - у березні зареєстрували 1222 авто цієї марки. У порівнянні з березнем 2019 року реєстрації нових Renault збільшились на 20%.

На другому місці - Toyota (661 авто, -21% у порівнянні з березнем 2019 року).

Замикає топ-3 KIA (576 авто - на 19% менше, ніж минулого року).

Також у топ-5 Nissan (353 авто, -38% до березня 2019 року) та Hyundai (317 авто, -25%)