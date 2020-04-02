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Під час карантину суттєво зменшилась реєстрація нових легкових авто — асоціація

Четвер, 2 квітня 2020, 12:03
 

У березні 2020 року українці купили та зареєстрували 6244 нових легкових автомобілів - це на 15% менше відносно показників березня минулого року.

Про це повідомляє асоціація українських автовиробників "Укравтопром".

Зазначається, що лідером на ринку продвожує залишатися Renault - у березні зареєстрували 1222 авто цієї марки. У порівнянні з березнем 2019 року реєстрації нових Renault збільшились на 20%.

На другому місці - Toyota (661 авто, -21% у порівнянні з березнем 2019 року).

Замикає топ-3 KIA (576 авто - на 19% менше, ніж минулого року).

Також у топ-5 Nissan (353 авто, -38% до березня 2019 року) та Hyundai (317 авто, -25%).

Найпопулярнішим на українському ринку нових легкових автомобілів за підсумками березня став Renault Duster - 619 реєстрацій.

Економічна правда

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