В Мінекономіки розповіли за яких умов держава оплачуватиме кредитні ставки малого бізне
Міністр економіки Ігор Петрашко заявив, що Уряд розробляє дві програми для підтримки малого бізнесу та зменшення кредитних ставок.
Про це він розповів в етері програми "Свобода слова".
За словами міністра, для підтримки малого бізнесу, який має кредити в банках, запрацює програма, яка дозволить зменшити кредитні відсотки до нуля.
"Якщо бізнес має кредити в банку і бізнес не є дефолтним, можна буде звернутися за допомогою до держави. І держава оплачуватиме кредитні ставки малого бізнесу протягом одного року. Ключова вимога - збереження робочих місць", - заявив він.
Друга програма - "Нові гроші" - також направлена на підтримку малого та мікробізнесу. Підприємцям видаватимуть кредити під 5% річних, щоб вони могли зберегти зарплати своїм працівникам.
"Представники великого та середнього бізнесу, які мають виробничі підприємства замкнутого циклу і які зараз постраждали від кризи, можуть звернутися в центри зайнятості і держава допоможе частково оплатити зарплати працівників", - наголосив Петрашко.
Внесені зміни до Закону України "Про зайнятість" також передбачають надання допомоги для представників малого і середнього бізнесу, що зупинили або скоротили діяльність на період карантину.
За його словами, розмір допомоги на період карантину становитиме 2/3 тарифної ставки окладу і буде обмежуватись мінімальною 4 723 грн. Міністерство наразі опрацьовує механізм і порядок фінансування.
Нагадаємо:
Станом на 7 квітня 2020 року по допомогу через безробіття до центрів зайнятості звернулись 364 тисячі осіб - на 13% більше, ніж на 7 квітня минулого року.
30 березня Верховна Рада прийняла в цілому законопроєкт № 3275 про внесення змін до деяких законодавчих актів, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-2019).
Закон вносить зміни до Податкового, Митного і Цивільного кодексів, Кодексів законів про працю, про адміністративні правопорушення, до законів "Про зайнятість населення", "Про банки і банківську діяльність".
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