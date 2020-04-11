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У новому бюджеті місцевим громадам скоротять фінансування на 11 мільярдів

Субота, 11 квітня 2020, 10:00
 

Бюджетний комітет Верховної Ради підготував нову версію змін до бюджету, скоротивши надходження до місцевих громад на 10,7 мільярда.

Про це повідомляє телеграм-канал Центру аналізу публічних фінансів та публічного управління Київської школи економіки.

У повідомленні йдеться, що такі зміни еквівалентні 44% від обсягу видатків, але це більше, ніж у попередній версії змін (проєкт закону № 3279 - ЕП), у ньому уряд пропонував забрати у місцевих бюджетів 16,1 млрд (66% - ЕП). 

Які саме видатки скоротять: 

  • субвенції на розвиток ОТГ;  
  • субвенції на розвиток системи екстреної медичної допомоги; 
  • стабілізаційну дотацію та компенсацію по програмі "Соціальна громада"; 
  • 30% коштів у субвенції на розбудову опорних шкіл; 
  • частину освітніх субвенцій: "Нова українська школа", осучаснення проф-тех освіти та підтримку молодих вчителів. 

Залишається так званий "депутатський фонд" - субвенція на соціально-економічний розвиток регіонів мажоритарників обсягом 2.9 млрд. 

Також зберігається Державний фонд регіонального розвитку. У минулій версії його пропонували повністю скоротити, тепер забирають частину коштів Фонду, яка ще не розподілена між регіонами (2,6 млрд - ЕП).

 
джерело: Центр аналізу публічних фінансів та публічного управління Київської школи економіки

Нагадуємо:

Голова Верховної Ради підписав розпорядження про скликання позачергового пленарного засідання, яке відбудеться у понеділок 13 квітня о 14:00, на якому розглядатимуть зміни до бюджету.

30 березня Верховна Рада не прийняла за основу законопроєкт №3279 про внесення змін до закону "Про Державний бюджет України на 2020 рік".

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