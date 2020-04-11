У новому бюджеті місцевим громадам скоротять фінансування на 11 мільярдів

Бюджетний комітет Верховної Ради підготував нову версію змін до бюджету, скоротивши надходження до місцевих громад на 10,7 мільярда.

Про це повідомляє телеграм-канал Центру аналізу публічних фінансів та публічного управління Київської школи економіки.

У повідомленні йдеться, що такі зміни еквівалентні 44% від обсягу видатків, але це більше, ніж у попередній версії змін (проєкт закону № 3279 - ЕП), у ньому уряд пропонував забрати у місцевих бюджетів 16,1 млрд (66% - ЕП).

Які саме видатки скоротять:

субвенції на розвиток ОТГ;

субвенції на розвиток системи екстреної медичної допомоги;

стабілізаційну дотацію та компенсацію по програмі "Соціальна громада";

30% коштів у субвенції на розбудову опорних шкіл;

частину освітніх субвенцій: "Нова українська школа", осучаснення проф-тех освіти та підтримку молодих вчителів.

Залишається так званий "депутатський фонд" - субвенція на соціально-економічний розвиток регіонів мажоритарників обсягом 2.9 млрд.

Також зберігається Державний фонд регіонального розвитку. У минулій версії його пропонували повністю скоротити, тепер забирають частину коштів Фонду, яка ще не розподілена між регіонами (2,6 млрд - ЕП).

джерело: Центр аналізу публічних фінансів та публічного управління Київської школи економіки

Нагадуємо:

Голова Верховної Ради підписав розпорядження про скликання позачергового пленарного засідання, яке відбудеться у понеділок 13 квітня о 14:00, на якому розглядатимуть зміни до бюджету.

30 березня Верховна Рада не прийняла за основу законопроєкт №3279 про внесення змін до закону "Про Державний бюджет України на 2020 рік".

Читайте також: Країна без "антикризового" плану: чому Рада провалила голосування за бюджет