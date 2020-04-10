Нацбанк зміцнив гривню на 13 квітня: яким був курс на цьому тижні

Нацбанк зміцнив офіційний курс гривні на 6 копійок, встановивши його на 11-13 квітня на рівні 27,20 гривні за долар.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 29,56 гривні за євро (на 9 квітня - 29,64 гривні).

Курс гривні до долара за поточний тиждень finance.ua

Нагадуємо:

Національний банк із 6 по 10 квітня виходив на міжбанківський валютний ринок з інтервенціями в перші три дні, протягом яких купив 327,7 млн дол, а продав - 44,5 млн дол.

10 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,09 - 27,13 гривні за долар.

10 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,25 - 27,28 гривні за долар.

Економічна правда