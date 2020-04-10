Гривня позитивно закінчила міжбанківський день

10 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,09 - 27,13 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,09 - 27,13 гривні;

Євро – 29,65 - 29,69 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,09 – 27,47 гривні. Євро купують по 29,25 гривні, продають по 29,91 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 27,20 - 27,35 гривні, євро - 29,43 - 29,59 гривні.

Нагадуємо:

10 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,25 - 27,28 гривні за долар.

Нацбанк послабив офіційний курс гривні на 7 копійок, встановивши його на 10 квітня на рівні 27,26 гривні за долар.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 29,64 гривні за євро (на 9 квітня - 29,57 гривні).

Економічна правда