Держпідтримка "карантинних" галузей істотно не допоможе бізнесу — ТПП 

Пакет держпідтримки всього бізнесу складає близько 9,3 мільярда гривень, бізнесу "карантинних" галузей – менше 1 мільярда гривень, незважаючи на те, що втрати в рази більші.

Таку оцінку президент Торгово-промислової палати Геннадій Чижиков опублікував у колонці для ЕП.

Сумарний пакет держпідтримки бізнесу в ТПП оцінили в 9,3 млрд. грн.

"З цієї суми на підтримку бізнесу, який несе втрати під час карантину, припадає близько 0,9 млрд. гривень. Втрати ж галузей, діяльність яких була обмежена у зв'язку з карантином, в рази більші.

За найскромнішими підрахунками, збитки, які зазнали підприємства лише за двома галузями – приватні пасажирські перевезення та салони краси, а також вартість оренди приміщень – ми оцінили в 3,7 млрд. грн. за півтора місяці простою. Загалом втрати від призупинення роботи бізнесу значно більші.

Тому пакет підтримки для таких підприємців і малого бізнесу в розмірі 0,9 млрд. грн. істотно не допоможе", – зазначив Чижиков.

Чижиков пояснює, що обсяги підтримки бізнесу були визначені трьома законами, прийнятими 17 березня (проекти 3219 і 3220) і 30 березня (проект 3275).

Основний обсяг підтримки бізнес отримав від скасування плати податку на землю та податку на нерухомість у березні (2,9 млрд. грн.), скасування сплати єдиного соціального внеску фізичними особами-підприємцями у березні та квітні (2,17 млрд. грн. на місяць, 4,3 млрд. грн. за період).

Також до пакету держпідтримки включено суму потенційної вигоди для фізосіб-підприємців, яку вони отримують від збільшення лімітів прибутку для груп на спрощеній системі оподаткування (сумарно 1 млрд. грн. до кінця 2020 року) і від збільшення бюджету Фонду обов'язкового соціального страхування на випадок безробіття понад середньорічного рівня (1,1 млрд. грн.).

Ще одна форма підтримки – право місцевих рад переглядати ставки єдиного податку для бізнесу - матиме незначний ефект (до 0,004 млрд. грн. на місяць).

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Нагадуємо:

За оцінками Торгово-промислової палати України, зростання безробіття в період карантину склало 500-700 тисяч осіб – до 2,0-2,2 млн. Ще близько 5,1-5,5 млн. осіб перебувають у відпустках, на це вказують підрахунки за даними результатів соціологічних опитувань.

Економічна правда



