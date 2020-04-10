Коронавірус: Прикордонники запевнили, що їхні лікарні мають достатньо засобів захисту

У Держприкордонслужбі підкреслили, що наразі випадків захворювань на коронавірус у відомстві не виявлено, а відомчі заклади охорони здоров’я готові до прийому та лікування хворих.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

"Сьогодні неурядова організація StateWatch поширила новину, що заклади охорони здоров’я Держприкордонслужби, до яких у разі масового надходження хворих на COVID-19 планується госпіталізація осіб з числа особового складу, мають значну нестачу ряду засобів індивідуального захисту лікарів та апаратів штучної вентиляції легень.

Це повідомлення не відображає реального стану справ як в Державній прикордонній службі України в цілому, так і в медзакладах відомства. Опубліковані дані не роз’яснюють суті питання", - підкреслюють у відомстві.

Зазначається, що хворих на COVID-19 не виявлено, відповідно, лікування цих захворювань у відомчих закладах охорони здоров'я наразі не здійснюється.

"У той же час відомчі заклади охорони здоров’я готові до прийому та лікування хворих. Також через дані медичні установи постійно відбувається перерозподіл та дозабезпечення підрозділів охорони кордону необхідними засобами захисту персоналу, який виконує завдання безпосередньо на державному кордоні.

Зважаючи на відсутність серед прикордонників хворих на COVІD-19, в закладах охорони здоров’я в наявності є достатня кількість засобів захисту для медичного персоналу і у разі надходження хворих медзаклади будуть невідкладно дозабезпечені всім необхідним з наявного резерву", - додали у відомстві.

"Потреба, яка була надана у відповіді Statewatch, вказувалася при 100% завантаженні військово-медичних клінічних центрів хворими на коронавірусну хворобу до завершення карантинних заходів", - пояснили прикордонники.

У ДПСУ також заявляють, що проводяться закупівлі засобів захисту.

"Уже укладені угоди. Вже відбуваються поставки 8 тисяч респіраторів, 3 тисяч костюмів біозахисту, 700 тисяч рукавичок і 30 тисяч окулярів. Звісно, є проблема щодо захисних масок, але перемовини ведуться для того, щоб їх закупити у постачальників", - сказав у коментарі ЕП прессекретар ДПСУ Андрій Демченко.

"Через наші госпіталі, військо-медичні центри відбувається забезпеченість і підрозділів охорони кордону. Ще від кінця лютого акцент ДПСУ, у першу чергу, на те, щоб забезпечити прикордонників на кордоні, які контактують з великою кількістю людей, у тому числі в яких у подальшому були підтверджені захворювання на коронавірус.

Забезпеченість наших військовослужбовців засобами захисту показує, що на даний момент жоден прикордонник не хворий. Під підозрою були понад 300 військовослужбовців, які оформлювали людей, у яких у подальшому знайшли вірус", - додав він.

Нагадаємо:

Раніше StateWatch з посиланням на дані прикордонників повідомила, що заклади охорони здоров’я Держприкордонслужби, до яких у разі масового надходження хворих на коронавірус планується госпіталізація осіб з числа особового складу, станом на цей тиждень забезпечені 1-3% костюмами біозахисту від потреби.

Олексій Павлиш, ЕП