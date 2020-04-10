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Лікарні прикордонників забезпечені костюмами біозахисту на 1-3% — StateWatch

П'ятниця, 10 квітня 2020, 11:20
 

Заклади охорони здоров’я Держприкордонслужби, до яких у разі масового надходження хворих на коронавірус планується госпіталізація осіб з числа особового складу, станом на цей тиждень забезпечені 1-3% костюмами біозахисту від потреби.  

Про це повідомляє голова експертної організації StateWatch Гліб Канєвський з посиланням на дані прикордонників.  

Йдеться про Головний військово-медичний клінічний центр у Києві та військово-медичні центри у Львові та Одесі.

"Також у прикордонників проблеми із відсутністю респіраторів, ізоляційних халатів, захисних щитків на обличчя та інших засобів індивідуального захисту для медперсоналу. 

У столичному клінічному центрі наявні 80 респіраторів, що складає 3% від загальної потреби та 60 ізоляційних халатів - 7% від потреби", - йдеться у повідомленні.

Водночас у Львові рівень забезпечення респіраторами складає 11%, ізоляційні халати відсутні, захисних щитків налічується 5 штук або 4% від потреби. 

В Одесі респіраторів на 31%, ізоляційних халатів  - 27%, захисні щитки відсутні.  

На 100% клінічний центр в Києві забезпечений одноразовими рукавичками та щитками на обличчя. 

 

"У Львові на 100% забезпеченні бахілами, а на 98% медичними фартухами. В Одесі на 100% не забезпечено нічого із засобів індивідуального захисту. 

Ситуація з апаратами штучної вентиляції легень наступна: в Києві їх забезпечено на 30%, у Львові на 67%, а в Одесі на 50%", - додали у StateWatch.

При цьому, у Міністерстві оборони відмовилися розкривати цифри щодо реального рівня забезпечення госпіталів ЗСУ. 

У відомстві лише зазначили, що для надання медичної допомоги військовослужбовцям ЗСУ передбачили збільшення кількості інфекційних ліжок, а також створили необхідний запас медико-санітарного майна, лікарських засобів, засобів індивідуального захисту та іншого без зазначення деталей.   

У Нацгвардії не надали жодної інформації про стан забезпечення власних медичних закладів.   

Економічна правда

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ліки коронавірус Міноборони

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