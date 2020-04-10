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ФОПам, які призупинили свій бізнес через карантин, будуть виплачувати допомогу на дітей — міністр

П'ятниця, 10 квітня 2020, 11:54
 

Кабмін розробляє механізм виплати одному із батьків допомоги на догляд за дітьми віком до 10 років у розмірі прожиткового мінімуму - таку допомогу пропонують надавати ФОПам, які не мають найманих працівників та які на період карантину призупинили свій бізнес та втратили прибуток.

Про це міністр соціальної політики Марина Лазебна заявила в ефірі програми "Право на владу", передає прес-служба відомства.

"Є фізичні особи-підприємці та інші самозайняті, яким зараз дуже складно, але вони не хочуть припиняти підприємницьку діяльність і фактично пішли у неоплачувану відпустку. Такі особи не можуть прийти у центр зайнятості та отримати статус безробітного", - сказала Лазебна.

За її словами, такі виплати будуть здійснюватися під час дії карантину та протягом 30 днів після його завершення залежно від ситуації з карантинними заходами і станом економіки країни.

Лазебна додала, що Кабмін уже найближчим часом ухвалить рішення про надання такої допомоги.

Нагадаємо:

Анонсована одноразова допомога у розмірі тисячі гривень пенсіонерам надійде відразу після того, як уряд прийме зміни в державний бюджет. 

Економічна правда

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Мінсоцполітики ФОП карантин бізнес

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