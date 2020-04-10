Тисячу гривень пенсіонерам нарахують після змін в бюджеті — міністр

Анонсована одноразова допомога у розмірі тисячі гривень пенсіонерам надійде відразу після того, як уряд прийме зміни в державний бюджет.

Джерело: міністр соціальної політики Марина Лазебна в етері ток-шоу "Право на владу", повідомляє ZN.ua

Пряма мова: "Ви знаєте, що першого квітня уряд прийняв рішення про підвищення рівня забезпечення пенсіонерів. Перше відбулося 7 квітня. Всі пенсіонери у віці від 80 років і старші отримали 500 грн. Ми про це відзвітували Кабміну. Ми контролюємо кожну виплату. Ми знаємо, що пенсіонери, які отримують кошти на свої банківські рахунки, вже отримали виплати. Ті, яким ще доносять гроші листоноші, то все в процесі.

Про тисячу гривень. Порядок фінансування цієї тисячі вже прийнятий урядом. Ми очікуємо, що найближчим часом відбудеться засідання уряду і депутати приймуть зміни в державний бюджет. Це для нас буде підставою виплати і буде джерело фінансування. Ми відразу виплатимо кошти людям. Ми говорили, що це буде в квітні і не відмовляємося від обіцянки".

Нагадаємо:

Потреба у доплаті 1 тисячі гривень пенсіонерам, що отримують менше 5 тисяч гривень на місяць, вимагатиме додаткових видатків з бюджету у розмірі 10,02 мільярда гривень, йдеться у коментарі Центру аналізу публічних фінансів та публічного управління Киівської школи економіки.

Українська правда