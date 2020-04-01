НБУ перерахував до держбюджету 42 мільярди прибутку за минулий рік

Національний банк 1 квітня перерахував до держбюджету 42,7 млрд грн свого прибутку за минулий рік - це на 2 млрд грн більше, ніж планувалось відповідно до держбюджету-2020.

Про це повідомляє прес-служба НБУ у Facebook.

Зазначається, що за узгодженням з Мінфіном вирішили перерахувати до бюджету відразу всю суму прибутку Нацбанку.

"У такий спосіб Національний банк допомагає уряду у нелегкій справі подолання епідемії в Україні. На державний бюджет зараз лягає значний фінансовий тягар боротьби з коронавірусом у країні та підтримки бізнесу і громадян, які найбільше потерпають від обмежувальних заходів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

31 березня Рада Національного банку затвердила прибуток регулятора за 2019 рік у розмірі 42,7 млрд грн для перерахування до держбюджету.

Економічна правда