Рада НБУ затвердила перерахування до бюджету 42 мільярдів прибутку

Рада Національного банку затвердила прибуток регулятора за 2019 рік у розмірі 42,7 млрд грн для перерахування до держбюджету.

Про це повідомив у Facebook голова Ради НБУ Богдан Данилишин.

Рада НБУ затвердила розподіл прибутку у розмірі 43,3 млрд грн за такими напрямами:

формування загальних резервів власного капіталу Національного банку України – 580,8 млн грн;

зобов’язання НБУ перед Державним бюджетом України за 2019 рік – 42,7 млрд грн.