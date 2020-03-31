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Рада НБУ затвердила перерахування до бюджету 42 мільярдів прибутку

Вівторок, 31 березня 2020, 14:36
 

Рада Національного банку затвердила прибуток регулятора за 2019 рік у розмірі 42,7 млрд грн для перерахування до держбюджету.

Про це повідомив у Facebook голова Ради НБУ Богдан Данилишин.

Рада НБУ затвердила розподіл прибутку у розмірі 43,3 млрд грн за такими напрямами:

  • формування загальних резервів власного капіталу Національного банку України – 580,8 млн грн;
  • зобов’язання НБУ перед Державним бюджетом України за 2019 рік – 42,7 млрд грн.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялось, що за підсумками 2019 року Національний банк планує направити до бюджету 42,7 млрд грн прибутку - це на 2 млрд грн біьше, ніж було закладено у держбюджеті-2020.

Економічна правда

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