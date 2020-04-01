Саудівська Аравія різко збільшила пропозицію нафти — ЗМІ

Саудівська Аравія 1 квітня різко збільшила пропозицію нафти до більш ніж 12 млн барелів на добу після того, як закінчився термін дії договору з РФ щодо обмежень видобутку.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на два джерела.

Підкреслюється, що у вівторок закінчився термін дії глобального пакту про скорочення видобутку - це призвело до зняття обмежень на видобуток ОПЕК, РФ та інших виробників.

Раніше у Саудівській Аравії заявляли, що її експорт нафти становитиме близько 10 млн барелів на добу, але не уточнювали, скільки нафти спрямують у резерви на тлі падіння світового попиту.

Нагадаємо:

Ф'ючерси на нафту марки Brent 30 березня впали до 22,7 долара, найнижчого рівня з листопада 2002 року. Ф'ючерси на нафту марки WTI подешевшали до 19,92 доларів, близько 18-річного мінімуму, досягнутого раніше в цьому місяці.

"Центробанки пом'якшують грошово-кредитну політику, а уряду пропонують пакети стимулів, але це тільки заходи підтримки, а не радикальне лікування", - каже аналітик Rakuten Securities Сатору Йосіда.

За його словами, поки не буде ознак закінчення пандемії, ціни на нафту будуть залишатися під тиском і можуть опуститися нижче 20 доларів за барель. При цьому він вважає, що наступний рівень підтримки для WTI може перебувати близько 17 доларів - останній раз ціни опускалися так низько в 2001 році.

За прогнозами аналітиків, враховуючи, що світовий попит зараз впаде на 15-20 млн барелів на день, що на 20% менше, ніж у минулому році, буде потрібно масштабне скорочення виробництва не тільки для Організації країн-експортерів нафти.

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