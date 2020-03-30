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Ціни на нафту обвалилися до 20-22 доларів

Понеділок, 30 березня 2020, 13:20
 

Ціни на нафту різко знижуються 30 березня на тлі зростаючих побоювань, що пандемія коронавірусу підриває попит, а цінова війна між Росією і Саудівською Аравією загрожує сильним профіцитом ринку. 

Про це повідомляє Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent впали до 22,7 долара, найнижчого рівня з листопада 2002 року. Ф'ючерси на нафту марки WTI подешевшали до 19,92 доларів, близько 18-річного мінімуму, досягнутого раніше в цьому місяці.

"Центробанки пом'якшують грошово-кредитну політику, а уряду пропонують пакети стимулів, але це тільки заходи підтримки, а не радикальне лікування", - каже аналітик Rakuten Securities Сатору Йосіда.

За його словами, поки не буде ознак закінчення пандемії, ціни на нафту будуть залишатися під тиском і можуть опуститися нижче 20 доларів за барель. При цьому він вважає, що наступний рівень підтримки для WTI може перебувати близько 17 доларів - останній раз ціни опускалися так низько в 2001 році.

За прогнозами аналітиків, враховуючи, що світовий попит зараз впаде на 15-20 млн барелів на день, що на 20% менше, ніж у минулому році, буде потрібно масштабне скорочення виробництва не тільки для Організації країн-експортерів нафти.

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