Курс валют: "чорний" і готівковий ринки, обмінники

1 квітня котирування гривні до долара на міжбанку станом на 14:25 встановилися на рівні 27,68 - 27,73 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 14:25 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,68 - 27,73 гривні;

Євро – 30,29 - 30,35 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,69– 27,91 гривні. Євро купують по 29,93 гривні, продають по 30,76 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 27,73 - 27,86 гривні, євро - 30,12 - 30,27 гривні.

Середній курс в обмінниках України: долар - 27,75 - 28,02 гривні, євро - 30,07 - 30,36 гривні.

Нагадуємо:

1 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,57 - 27,63 гривні за долар.

Нацбанк зміцнив офіційний курс гривні на 43 копійки, встановивши його на 1 квітня на рівні 27,63 гривні за долар.

31 березня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 28,08 - 28,13 гривні за долар.

31 березня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,57 - 27,63 гривні за долар.

Економічна правда