"Хакнути коронавірус": Мінцифри оголошує конкурс ІТ-проєктів, які полегшать життя під час пандемії
Міністерство цифрової трансформації запускає національний конкурс IT-проєктів та ідей для полегшення життя громадян і бізнесу під час пандемії коронавірусу, призовий фонд для переможців становить 4 мільйона гривень.
Про це йдеться у пресрелізі відомства.
Серед жюрі конкурсу, зокрема, CEO Petcube Ярослав Ажнюк, співзасновник Monobank Олег Гороховський, засновник маркетингової компанії FEDORIV Андрій Федорів, а також міністр Мінцифри Михайло Федоров.
До участі у конкурсі запрошуються розробники, стартапери, маркетологи, дослідники та громадські активісти.
Учасники можуть подати проєкти за такими напрямками:
- Протидія коронавірусу. Електронні сервіси, спрямовані на протидію поширення епідемії COVID19
- Е-послуги для громадян. Соціальні, освітні, адміністративні та інші публічні послуги для громадян, які особливо актуальні під час карантину.
- Соціальне підприємництво. Інноваційні ідеї для розвитку цифрового соціального підприємництва в умовах карантину, які можуть бути реалізовані шляхом дистанційного залучення вразливих громадян.
- Взаємодопомога. Сервіси, спрямовані на підтримку та забезпечення життєдіяльності найбільш груп населення в умовах карантину.
Це можуть бути яr нові продукти, так і вдосконалені рішення. Найкращі ідеї отримають фінансування, загальний призовий фонд для переможців становить 4 млн грн. Також учасники отримають менторську підтримку та можливість втілити свій проєкт протягом наступного місяця.
У відомстві відмічають IT-рішення з подолання пандемії інших країн: у Південній Кореї створили мобільний застосунок для сповіщень, якщо поряд знаходиться інфікована особа; Італія запровадила кампанію "цифрова солідарність"; Сінгапур розробив мапу захворювань, а Ізраїль впровадив дистанційний моніторинг за пересуванням хворих по геолокації.
Заявки приймаються до 6 квітня. 9 квітня члени журі оберуть переможців.
Надіслати ідею можна за посиланням.
Читайте також: Полювання на "єдинорогів": як працює Український фонд стартапів та як отримати фінансування
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua