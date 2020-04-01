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"Хакнути коронавірус": Мінцифри оголошує конкурс ІТ-проєктів, які полегшать життя під час пандемії

Середа, 1 квітня 2020, 14:10
 

Міністерство цифрової трансформації запускає національний конкурс IT-проєктів та ідей для полегшення життя громадян і бізнесу під час пандемії коронавірусу, призовий фонд для переможців становить 4 мільйона гривень.

Про це йдеться у пресрелізі відомства. 

Серед жюрі конкурсу, зокрема, CEO Petcube Ярослав Ажнюк, співзасновник Monobank Олег Гороховський, засновник маркетингової компанії FEDORIV Андрій Федорів,  а також міністр Мінцифри Михайло Федоров.

До участі у конкурсі запрошуються розробники, стартапери, маркетологи, дослідники та громадські активісти.

Учасники можуть подати проєкти за такими напрямками:

  • Протидія коронавірусу. Електронні сервіси, спрямовані на протидію поширення епідемії COVID19 
  • Е-послуги для громадян. Соціальні, освітні, адміністративні та інші публічні послуги для громадян, які особливо актуальні під час карантину.
  • Соціальне підприємництво. Інноваційні ідеї для розвитку цифрового соціального підприємництва в умовах карантину, які можуть бути реалізовані шляхом дистанційного залучення вразливих громадян.
  • Взаємодопомога. Сервіси, спрямовані на підтримку та забезпечення життєдіяльності найбільш груп населення в умовах карантину.

Це можуть бути яr нові продукти, так і вдосконалені рішення. Найкращі ідеї отримають фінансування, загальний призовий фонд для переможців становить 4 млн грн. Також учасники отримають менторську підтримку та можливість втілити свій проєкт протягом наступного місяця. 

У відомстві відмічають IT-рішення з подолання пандемії інших країн: у Південній Кореї створили мобільний застосунок для сповіщень, якщо поряд знаходиться інфікована особа; Італія запровадила кампанію "цифрова солідарність"; Сінгапур розробив мапу захворювань, а Ізраїль впровадив дистанційний моніторинг за пересуванням хворих по геолокації.

Заявки приймаються до 6 квітня. 9 квітня члени журі оберуть переможців. 

Надіслати ідею можна за посиланням.

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Економічна правда

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