35% українців під час карантину працюють у звичному режимі, 29% дистанційно — опитування

35% опитаних українців продовжують працювати у звичному режимі після запровадження обмежень, 29% - працюють дистанційно, 32% - перебувають у відпустці за власним бажанням і лише 4% - втратили роботу.

Про це свідчать результати опитування, яке провела Соціологічна група "Рейтинг" (I хвиля: 25-27 березня, ІІ хвиля: 28-30 березня).

"Більше половини опитаних заявили, що обмежили вихід з дому у зв’язку з карантином. Третина зазначили, що дотримуються часткових обмежень. Лише кожен десятий зазначив, що не дотримується карантину.

Частіше про повне самообмеження зазначали мешканці Центру, жінки та представники найстаршої вікової групи", - йдеться у повідомленні