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40% працівників у Києві ризикують залишитися без роботи через коронавірус

Четвер, 26 березня 2020, 20:05
 

Бізнес несе великі збитки внаслідок карантину у Києві, багато малих підприємців будуть не в змозі відновити роботу. Великі підприємства понесуть значні збитки та скоротять персонал.

Про це йдеться в результатах дослідження, проведеного "Економічною правдою" разом з консалтинговою компанією "Центр прикладних досліджень" та "Центром розвитку міст".

Згідно з результатами, 35% підприємців Києва вимушені зупинити роботу своїх компаній внаслідок карантину.

Найбільшого удару зазнають представники малого бізнесу з кількістю працівників до 5 осіб – 45% опитаних спрогнозували, що в найближчий час робота компанії зупиниться. 

Для представників великого бізнесу (понад 500 найманих робітників) – цей показник становив 14%. Для компаній із 100-500 найманими робітниками – 27%. 

26% респондентів прогнозують скорочення обороту на 50-80%. На думку ще 18% опитаних – оборот бізнесу впаде на 30-50%, 1% – очікує на зростання.

 

Лише 15% респондентів зазначили, що всі їх працівники продовжують працювати на тих же саме умовах як і раніше.

30,5% підприємців зазначили, що всі або більша частина їх співробітників працюють віддалено зі збереженням заробітної плати.

27% – відправили частину робітників у безкоштовну відпустку.

У 24% компаній усі працівники знаходяться у безкоштовній відпустці.

12% – звільнили частину співробітників, а 4% - були змушені звільнити усіх. (це питання передбачало можливість обрати 2 варіанти відповіді).

"Виходячи з даних, стає зрозуміло, що половина малого бізнесу в Києві повністю зупинила свою роботу, ще 25% втратили основну частину оборотних коштів. Особливо важко доведеться новим компаніям, які тільки почали свій бізнес. Після закінчення карантину, значна кількість малих підприємств у Києві, скоріше за все, не зможе відновити свою роботу.

У великих приватних підприємств, які працюють понад 10 років, ситуація краща. Більша частина з них "перечекає" кризу. Втім, навіть вони будуть змушені скоротити значну кількість співробітників, і вже зараз можна прогнозувати, що до 40% їх працівників ризикують втратити роботу", - йдеться в матеріалі.

Детальніше читайте за посиланням: Не чекайте хороших новин: як карантин впливає на бізнес в Києві

Економічна правда

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