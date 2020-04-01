Гривня суттєво зміцнилася, НБУ вперше за час кризи купував валюту

В останній день березня котирування гривні на міжбанку суттєво зміцнювалися на фоні рішень Верховної Ради про відкриття ринку землі та ухвалення так званого "антиколомойського" закону.

Котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 28,08 - 28,13.

За даними Finance.ua, вже з самого початку сесії стало зрозуміло, що продавці готові оперативно "зливати" валюту на побоюваннях просідання котирувань. Покупці ж навпаки – не поспішали і вичікували оптимально низьких курсів продажу.

Фактори, які діяли на користь гривні - кінець податкового звітного періоду і рішення Верховної Ради по ринку землі і по "антиколомойському" закону.

Як повідомила пресслужба НБУ, позитивні новини з Верховної Ради, які наблизили Україну до нової програми співпраці з МВФ, "ймовірно, підбадьорили валютний ринок".

Так, Національний банк вперше з початку коронакризи купив валюту на міжбанківському валютному ринку. Обсяг викупленої валюти становив 64 мільйони доларів.

Нацбанк зміцнив офіційний курс гривні на 43 копійки, встановивши його на 1 квітня на рівні 27,63 гривні за долар.

Котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,57 - 27,63.

Економічна правда