НБУ вперше з початку коронакризи не продавав, а викупав долар на валютному ринку

Національний банк вперше з початку коронокризи купив валюту на міжбанківському валютному ринку на 64 мільйонів доларів.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Позитивні новини з Верховної Ради, які наблизили Україну до нової програми співпраці з МВФ, ймовірно, підбадьорили валютний ринок.

Сьогодні пропозиція валюти з боку бізнесу перевищувала попит, тож гривня зміцнювалися. За підсумками торгів котирування змістилися в бік позначки 27,6 грн за долар", - повідомляють у регулятора.

У НБУ констатують, що вперше з початку ажіотажа навколо коронавірусу інтервенції регулятора на валютному ринку були додатними.

Нагадуємо:

31 березня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,57 - 27,63 гривні за долар.

31 березня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 28,08 - 28,13 гривні за долар.

Нацбанк зміцнив офіційний курс гривні на 12 копійок, встановивши його на 31 березня на рівні 28,06 гривні за долар.

Економічна правда