НБУ вперше з початку коронакризи не продавав, а викупав долар на валютному ринку
Національний банк вперше з початку коронокризи купив валюту на міжбанківському валютному ринку на 64 мільйонів доларів.
Про це повідомляє прес-служба компанії.
"Позитивні новини з Верховної Ради, які наблизили Україну до нової програми співпраці з МВФ, ймовірно, підбадьорили валютний ринок.
Сьогодні пропозиція валюти з боку бізнесу перевищувала попит, тож гривня зміцнювалися. За підсумками торгів котирування змістилися в бік позначки 27,6 грн за долар", - повідомляють у регулятора.
У НБУ констатують, що вперше з початку ажіотажа навколо коронавірусу інтервенції регулятора на валютному ринку були додатними.
Нагадуємо:
31 березня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,57 - 27,63 гривні за долар.
31 березня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 28,08 - 28,13 гривні за долар.
Нацбанк зміцнив офіційний курс гривні на 12 копійок, встановивши його на 31 березня на рівні 28,06 гривні за долар.
Економічна правда
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