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Британські компанії інвестують 12 мільярдів фунтів у перехід на електромобілі

Понеділок, 9 березня 2020, 18:05
 

Британські компанії упродовж 2 років планують витратити 12 мільярдів фунтів (близько 15,66 млрд доларів) на заміну авто, які працюють на викопному паливі, на електромобілі.

Про це повідомляє The Guardian з посиланням на результати опитування компанії British Gas.

Результати опитування свідчать, що майже половина компаній Великої Британії планують інвестувати у купівлю електромобілів, серед причин - рішення уряду заборонити з 2035 року продаж нових дизельних і бензинових автомобілів.

"Очікується, що влада також оголосить про скасування десятирічного заморожування паливних мит - тобто ці мита можуть вирости і власникам бензинових та дизельних авто доведеться платити більше", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що продажі електромобілів швидко зростають, але офіційні дані показують, що в минулому році вони все ще становили лише 2% реєстрацій нових авто.

Нагадаємо:

Британський концерн Jaguar Land Rover інвестує 1 мільярд фунтів (1,3 мільярда доларів) на виробництво електромобілів у Великій Британії.

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Британія електромобіль

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